В Московском храме Вознесения Господнего отслужили панихиду по Тарасу Шевченко

В рамках мероприятий по чествованию памяти Тараса Шевченко сегодня в Москве, в храме Вознесения Господнего возле Никитских ворот, отслужили панихиду за Великим Кобзарем.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в панихиде приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко, генеральный директор Национального культурного центра Украины в Москве Владимир Мельниченко, сотрудники посольства и Национального культурного центра Украины в Москве, представители украинской общины России.

*** 25 февраля (10 марта) 1901 года в храме Вознесения Господнего возле Никитских ворот отслужили панихиду по Шевченко.