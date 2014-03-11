В Епархиальном музее Неаполя проходит выставка «Иконы Божией Матери»

В Епархиальном музее Неаполяпроходит выставка «Иконы Божией Матери», где представлены 30 древнерусских икон из коллекции банковской группы «Интеза Санпаоло» (Intesa Sanpaolo), базирующейся в Милане. Эта группа известна тем, что она финансирует реставрацию произведений искусства и организует выставки в России и Италии.

Представленные в Неаполе иконы посвящены Божией Матери и двунадесятым праздникам Православной Церкви. 18 икон изображают Лик Пресвятой Богородицы. Они являются частью коллекции русских икон «Intesa Sanpaolo», хранящейся в палаццо Леони Монтанари в Виченце.

В конце ХХ в. дворец перешел в собственность банка «Intesa Sanpaolo», и в его пышных барочных интерьерах открыли музей, где экспонируют картины венецианских художников XVIII в.: Лонги, Тьеполо, Гварди и Каналетто, а также большое собрание русских икон.

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