На Майдане проходит молитвенное вече

В понедельник 10 марта на Майдане Незалежности в Киеве состоится межконфессиональное молитвенное вече, которое начнется в 12.00, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

Инициатором вече выступил старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины (ЦХВЕУ) Михаил Паночко.

«Давайте наш выходной день посвятим усердной покровительственной молитве об Украине. Приходите сами и приглашайте друзей на главную площадь страны на 12:00.Молитвенное вече начнется по завершению панихиды по Т. Шевченко», - говорится в сообщении на сайте ЦХВЕУ.

«Ожидаем, что молитвенная площадь соберет всех христиан Киева, области и других регионов. Это будет место, где вы можете быть в ваш выходной », - говорит Михаил Паночко.