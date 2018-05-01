Аллея Небесной сотни в Верховной Раде. Фоторепортаж. Список погибших.

В Верховной Раде Украины 26 февраля появилась аллея Небесной сотни.

Как говорится в сообщении, в ВР пришли матери с портретами погибших в терновых венках, чтобы почтить память Небесной сотни.

С матерями пообщались председатель Верховной Рады Александр Турчинов и глава фракции «Родина» Арсений Яценюк.

Турчинов пригласил матерей посетить парламент, чтобы они из портретов погибших создали аллею Небесной сотни.

Одна из женщин сообщила, что портреты будут стоять в парламенте в течение 40 дней.

«Сейчас в Верховной Раде есть коридор материнской боли. Это будет напоминанием всем о недопустимости насилия», - сказал Турчинов, отметив, что политики и гражданское общество должны приложить все усилия, чтобы подобное не повторилось.

Общественная организация Евромайдан SOS обнародовала список уже 90 погибших в ходе революции в Украине, начиная с 18 декабря.

"Список людей, погибших после 18 декабря по состоянию на 19:00 25 декабря. Всего есть подтвержденная информация о 90 человек. Если знаете больше - пожалуйста, сообщайте нам", - отметили в организации.

1. Арутюнян Георгий Вагишакович (Ривне, 04.07.1960) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

2. Байдовский Сергей Романович (Нововолынск, Волынская область, 21.08.1990) - погиб 20.02.2014 в г. Киев

3. Блёк (Тур) Иван Иванович (г.Городок Львовской области, 21.07.1973) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

4. Бойков Владимир Васильевич (Киев, 05.02.1955) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

5. Бондарев Сергей Анатолиевич (Киев/Донецкая область, г.Краматорск 24.11.1981) - погиб 18.02.2014 в г. Киев

6. Бондарчук Сергей Михайлович (Старокостянтинов Хмельницкой обл., 09.09.1961) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

7. Братушко Алексей Сергеевич (Сумы, 10.04.1975) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

8. Брезденюк Валерий Александрович (Винницкая обл., Жмеринка, 1963 г.р.), погиб 18.02.2014 в г.Киев

9. Вайда Богдан Иванович (с.Летняя, Дрогобычский район, Львовская область/с.Стебник, 28.04.1965) погиб 19.02.2014 Киев

10. Вареница Роман Михайлович (с.Старый Яр, Яворовский район, Львовская область, 11.12.1978) - погиб 20.02. 2014 в г.Киев

11. Васильцов Виталий Валериевич (с.Жорновка Киево-Святошинского р-на, Киевской области/Хмельницкая обл., Каменец-Подольский р-н, с.Гавриловцы, 1977 г.р.) - погиб 19.02.2014 в г.Киев

12. Веремий Вячеслав Васильевич (Киев, 22.02.1980) - погиб 19.02.2014 в г.Киев

13. Войтович Назар Юриевич (Тернополь/Тернопольская обл., Збаражский р-н, с.Травневое, 1996 г.р. (на момент гибели - несовершеннолетний) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

14. Голоднюк Устим Владимирович (Збараж, Тернопольская обл., 12.08.1994) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

15. Городнюк Иван (пгт Березно, Ривненская обл., 29 лет) - умер 20.02.2014 в Ривне после болезни, полученной на майдане в Киеве (облит водой из водомета)

16. Горошин Максим Максимович (с.Грушковка, Каменский р-н, Черкасская обл., 25 лет) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

17. Гриневич Эдуард Николаевич (с.Деревки, Любешевский район, Волынская область/Волынская обл., Ковельский район, пгт Любленец, 31.05.1985) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

18. Гурик Роман Игоревич (Ивано-Франковск, 1994 г.р.) - погиб 19.02.2014 в г.Киев

19. Дворянец Антонина Григорьевна (Бровары, Киевская обл., 62 года) - умерла 18.02.2014 в г.Киев

20. Дзявульский Николай Степанович (Шепетовка, Хмельницкая обл., 1958 г.р. ) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

21. Дигдалович Андрей Иванович (с.Сокольники, Пустомытовский р-н, Львовская обл., 03.06.1973 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

22. Дидыч Сергей Васильевич (с.Стрельче Городенковский район, Ивано-Франковская обл., 1969 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

23. Дмитрив Игорь Федорович (с.Копанки Калушского р-на, Ивано-Франковской области, 09.10.1983) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

24. Жаловага Анатолий (Андрей -?) Григорьевич (Львов/Львовская обл., г.Дубляны, 13.03.1980 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

25. Жановачий Андрей Богданович (1964 г.р.) - погиб в Киеве

26. Жеребный Владимир Николаевич (с.Вишня, Городоцкий р-н, Львовская область, 06.10.1985) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

27. Зайко Яков Яковлевич (Житомир, 73 года) - умер 18.02.2014 в г.Киев

28. Захаров Владимир Константинович (Киев, 1948 г.р. ) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

29. Илькив Богдан Иванович (с.Щирец Пустомытовский район, Львовская область, 03.07.1962) - погиб 22.02.2014 в г.Киев

30. Капинос Александр (Тернопольская обл., Кременец, 10.03.1984) - погиб 19.02.2014 в г.Киев

31. Кемский Сергей Александрович (Керчь/Житомирская обл., г. Коростень, 1981 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

32. Кипиани Давид (Грузия) - погиб 20.20.2014 в г.Киев

33. Кищук Владимир Юриевич (Запорожская обл./Киевская область, Вышгородский район, пгт Дымер, 1956 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

34. Корнеев Анатолий Петрович (с.Гавриловцы Каменец-Подольского района, Хмельницкой обл., 23.01.1961) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

35. Корчак Андрей (Львовская обл., Стрый, 49 лет) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

36. Костенко Игорь Игоревич (Тернопольская обл., Бучачский район, с.Зубрец, 31.12.1991) погиб 20.02.2014 в г.Киев

37. Котляр Евгений Николаевич (Харьков, 1980 г.р.) - погиб в г.Киев

38. Кочерга Виталий Николаевич (Львовская обл., Яворовский р-н., с.Вороблячин/Львовская обл., Яворовский р-н, г.Новояворовск, 07.07.1982) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

39. Кульчицкий Владимир Станиславович (Киев, 1949 г.р.) - погиб 18-19.02.2014 в г.Киев

40. Максимов Дмитрий Вячеславович (Черкасская обл./Киев, 17.11.1994) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

41. Мельничук Владимир Валериевич (Киев, 22.08.1974) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

42. Мовчан Андрей Сергеевич (Киев, 17.01.1980) – погиб 20.02.2014 в г.Киев

43. Моисей Василий Михайлович (Киверцы, Волынской области/Волынская обл., г.Луцк, 23.03.1992) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

44. Наумов Владимир Григорьевич (село Шевченко, Добропольского р-на, Донецкой области, 09.03.1970) - найден 18.02.2014 в г. Киев

45. Опанасюк Валерий Адамович (Ривне/Ривненская обл., Костопольский район, с.Дюксин, 20.05.1971) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

46. Пагор Дмитрий (Хмельницкий, 21 год) - погиб 19.02.2014 в г. Хмельницкий

47. Пантелеев Иван Николаевич (Краматорск, 01.12.1981) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

48. Панькив Николай Александрович (с.Лапаевка/с.Холодноводка, Львовской обл., 1975 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

49. Паращук Юрий Григорьевич (Харьков/Черкасская обл., с.Тавча, 01.07.1966) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

50. Пасхалин Юрий Александрович (Киев/Черкасская обл., 1984 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

51. Пехенько Игорь Александрович (Вышгород, Киевская обл., 19.07.1970) - погиб в Киеве

52. Плеханов Александр Викторович (Киев, 07.03.1991) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

53. Полянский Леонид Петрович (Винницкая обл., г.Жмеринка, 1979 (1975 - ?) г.р.) - погиб в Киеве

54. Прохорский Василий Петрович (Черновцы/г.Киев, 1980 г.р.) - погиб 20.02.2014 в Киеве

55. Прохорчук Виктор Александрович (1975 г.р.) - погиб в Киеве

56. Саенко Андрей Степанович (Фастов, Киевская обл., 1962 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

57. Семесюк Николай Николаевич (Хмельницкий, 1986 г.р.) - погиб в Киеве

58. Сердюк Игорь Михайлович (Кременчуг, Полтавская обл., 1969 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

59. Смолянский Виталий Виталиевич (Уманский район, с.Фурмановка 1984 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

60. Сольчаник Богдан Зиновиевич (Старый Самбор, Львовская обл., 25.07.1985) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

61. Тарасюк Иван Николаевич (Волынская область пгт Олыка/Волынская обл., Кивецовский р-н, с.Залисочье, 28.01.1993) - погиб в г.Киев

62. Ткачук Игорь Михайлович (с.Большая Каменка, Ивано-Франковская область/Ивано-Франковская обл., Гвардейский р-н, с.Знаменка, 01.09.1975) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

63. Точин Роман Петрович (Львовская обл. Жадачевский р-н, г.Ходоров, 06.08.1970) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

64. Ушневич Олег Михайлович (Львовская обл., г.Дрогобыч, 1982 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

65. Храпаченко Александр Владимирович (г.Ривне, 18.09.1987) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

66. Хурция Зураб (Кировоград/Грузия, г.Гагра, 29.07.1960) - умер 18.02.2014 в г.Киев

67. Царек Александр Николаевич (с.Калиновка, Васильковский район, Киевской области, 1978 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

68. Цепун Андрей Михайлович (Киев, 1978 г.р.) - погиб 21.02.2014 в г.Киев

69. Чаплинский Владимир Владимирович (Обухов, Киевской обл., 13.07.1970) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

70. Черненко Андрей Николаевич (Киев, 1978 г.р.) - погиб 19.02.2014 в г.Киев

71. Чмиленко Виктор Иванович (Кировоградская область, Бобринецкий район, с.Борисовка 1964 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

72. Монах Виктор Григорьевич (с.Подобная Черкасской обл., 1977 г.р.) - погиб 19.02.2014 в с.Подобная Черкасской обл.

73. Шаповал Сергей Борисович (Киев, 1969 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

74. Сапожник Виктор Николаевич (с.Гатное Киево-Святошинский район, Киевская обл., 1951 г.р.) - погиб 19.02.2014 в г.Киев

75. Шеремета Людмила (Хмельницкий, 75 лет) - погибла 22.02.2014 в г.Хмельницкий

76. Шиллинг Иосиф Михайлович (Дрогобыч, Львовской обл., 14.03.1952) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

77. Шимко Максим Николаевич (Винница, 1979 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

78. Щербанюк Александр Николаевич (Черновцы, 02.01.1968) - погиб в Киеве

79. Булитка Василий Виталиевич (с.Косачевка, Черниговской обл., 1986 г.р.) - погиб 18.02 или 19.02 в г.Киев

80. Власенко Дмитрий Александрович (Крым, 1982 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

81. Гончаров Виталий Иванович (Крым, 1989 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

82. Евтушок Владимир Владимирович (Киев, 1971 г.р.) - погиб 19.02.2014 в г.Киев

83. Зубок Владимир Валериевич (Черниговская обл., 1985 г.р.) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

84. Иваненко Алексей Николаевич (Харьков, 1977 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

85. Савицкий Петр Анатолиевич (Киев, 1972 г.р.) - погиб 19.02.2014 в г.Киев

86. Спичак Сергей (Бердянск) - погиб 20.02.2014 в г.Киев

87. Теплюк Иван Иванович (Чернигов, 1993 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

88. Третьяк Максим Леонидович (Чернигов, 1993 г.р.) - погиб 18.02.2014 в г.Киев

89. Федюкин Андрей Васильевич (Крым, 1972 г.р.) - погиб 18.02.14 или 19.02.14 в г.Киев

90. Цвигун Сергей Виталиевич (Запорожье, 1990 г.р.) - погиб в Киеве

Мария Проскура, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН.