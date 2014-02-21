В Ивано-Франковске почтили память погибших на Майдане в Киеве прикарпатцев .

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на площади перед админзданием местной власти состоялось вече - реквием по погибшим на Майдане в Киеве. Вече минутой молчания почтило память о погибших. Затем священники отслужили поминальную панихиду.

Из окна админздания вывесили большой баннер с фотографией 19-летнего франковского студента Романа Гурика , который трагически погиб на Майдане от выстрела снайпера. Под фотографией содержится надпись: ”Роман Гурик 2.10.1994 - 20.02.2014 Вечная память”.

Студенты держали в руках баннер ”Герои не умирают”. Присутствующие со слезами на глазах молились за упокой невинно убиенных.

Справка УНИАН. С 18 февраля , когда противостояние усилилось, уже погибли пять прикарпатцев Сергей Помещик, Игорь Ткачук, Роман Гурик, Игорь Дмитриев и Владимир Павлюк.