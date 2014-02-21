На Майдане почтили память погибших
18:27, 21 февраля 2014Общество
9
На Майдане Незалежности в Киеве состоялась церемония памяти погибших во время последних событий в Киеве.
Как сообщал УНИАН, на Майдан доставили три гроба с погибшими, которые поставили перед сценой.
Присутствующие на Майдане многократно почтили память умерших возгласами: ”Слава героям!”, после чего состоялся молебен.
Когда катафалки с погибшими спускались по улице Михайловской к Майдану, вдоль дороги стояли бойцы самообороны со склоненными флагами с черными траурными лентами.
Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава Украины, во время последних трагических событий в Киеве погибли 77 человек, сотни ранены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter