На Майдане почтили память погибших

На Майдане Незалежности в Киеве состоялась церемония памяти погибших во время последних событий в Киеве.

Как сообщал УНИАН, на Майдан доставили три гроба с погибшими, которые поставили перед сценой.

Присутствующие на Майдане многократно почтили память умерших возгласами: ”Слава героям!”, после чего состоялся молебен.

Когда катафалки с погибшими спускались по улице Михайловской к Майдану, вдоль дороги стояли бойцы самообороны со склоненными флагами с черными траурными лентами.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава Украины, во время последних трагических событий в Киеве погибли 77 человек, сотни ранены.