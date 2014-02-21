Минздрав зафиксировал смерть 77 человек, по данным Майдана - 73 погибших (список по состоянию на 13.30, 21 февраля)

По состоянию на 12.00 часов 21 февраля с 10:00 18 февраля с места обострения противостояния в центре города Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения столицы за медицинской помощью обратился 581 пострадавший, 371 из них госпитализированы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По оперативной информации с 06.00 до 12.00 21 февраля 2014 за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратилось 4 человека, 2 из них госпитализированы.

За это время зафиксирована смерть 77 человек.

За даними cторінки Євромайдан SOS у Фейсбуці - 73 особи:

Фото ТУТ

1. Арутюнян Георгій Рівне 04.07.1960

2. Байдовський Сергій Романович Нововолинськ 21 серпня 1990 року

3. Бондарев Сергій Анатолійович Київ 24.11.1981

4. Бондарчук Сергій Миколайович Старокостянтинів Хмельницької обл. 09.09.1961

5. Брезденюк Валерій Вінниця 50 років

6. Вайда / Байда Богдан Іванович с.Летня Дрогобицький район Львівська область 28.04.1965

7. Варениця Роман Михайлович с. Старий Яр, Яворівський район Львівська область 11.12.1978

8. Васильцов Віталій Валерійович Київська обл., Біла Церква 1977

9. Веремій В’ячеслав Васильович Київ 22.02.1980

10. Войтович Назар Юрійович Тернопільщина 1996 р.н. (на момент загибелі - неповнолітній)

11. Голоднюк Устим Володимирович Збараж, Тернопільська обл 12 серпня 1994 року

12. Гриневич Едуард Миколайович Волинська область , Любешевський район, село Деребон 31.05.1985

13. Гурик Роман Вікторович (Ігорович - ?) Івано-Франківськ 1994

14. Дворянець Антоніна Бровари 62 роки

15. Дзявульський Микола Степанович Шепетівка 1958 р.н.

16. Дигдалович Андрій Іванович с.Сокільники, Пустомитівський р-н, Львівська обл. 03.06.1973

17. Дідич Сергій Васильович Городенка (Івано-Франківська обл.) 44 роки

18. Дмитрів Ігор Федорович с.Копанки Калушського р-ну Івано-Франківської області 30 років

19. Жаловага Анатолій Григорович Львів 13.03.1980

20. Жеребний Володимир Миколайович м. Рудки, Самбірський район, Львівська область 06.10.1985

21. Зайко Яків Якович Житомир 73 роки

22. Захаров Володимир Костянтинович 57 років

23. Капінос Олександр Тернопільська обл., Кременець 10.03.1984

24. Кемський Сергій Олександрович Керч 1981

25. Кіпіані Давид

26. Кіщук Володимир Юрійович Запорізька обл. 1956 р.н.

27. Костенко Ігор Ігорович Тернопільська область Бучацький район село Зубрець 31.12.1991

28. Корнеєв Анатолій Петрович с. Гаврилівці Кам'янець-Подільського району

29. Корчак Андрій Львівська обл., Стрий 49 років

30. Коцюба Віталій Миколайович Львів 07.07.1982

31. Креман Іван Кременчук

32. Кульчицький Володимир Станіславович Київ 1949 р.н.

33. Мовчан Андрій Сергійович Київ (Святошино) 17.01.1980 р.н.

34. Мойсей Василь Михайлович Ківерці Волинської області 23.03.1992 р.н.

35. Наумов Володимир Григорович село Шевченко, Добропільського р-ну, Донецької області. 9 березня 1970 року

36. Опанасюк Валерій Адамович Рівне 20.05.1971 р.н.

37. Пагор Дмитро Хмельницький 21рік

38. Павлюк Володимир Коломия біля 40 років

39. Паньків Микола с.Лапаївка Львівської обл. 39 років

40. Паращук Юрій Григорович м. Тальне, Черкаська обл. 01.07.1966

41. Пасхалін Юрій Олександрович Черкаська обл. 1984 р.н.

42. Плеханов Олександр Вікторович 07.03.1991

43. Полянський Леонід Петрович приблизно 35 років

44. Саєнко Андрій Степанович Фастів, Київська обл. 1962 р.н.

45. Сердюк Ігор Кременчук, Полтавська обл. 40 років

46. Смолянський Віталій Віталійович Уманський район, с. Фурманівка

47. Сольчаник Богдан Зиновійович Старий Самбір, Львівська обл. 25.07.1985 року

48. Тарасюк Іван Миколайович Волинська область смт Олика. 28 січня 1993 року

49. Ткачук Ігор Михайлович с. Велика Кам'янка, Івано-Франківська область 01.09.1975

50. Точин Роман Львівська область Жадачівський район , місто Ходорів 1969 р.н.

51. Тур Іван Іванович м.Городок Львівської області 21.07.1973

52. Ушневич Олег Михайлович Дрогобич 1982 р.н.

53. Храпаченко Олександр Володимирович Здолбунів (Рівне - ?) 18.09.1987

54. Хурція Зураб Грузія 29.07.1960

55. Чаплінський Влад (Володимир - ?) Обухів

56. Черненко Андрій 35 років

57. Чміленко Віктор Іванович Кіровоградська область, Бобринецький район, с.Борисівка 1961 р.н.

58. Царьок Олександр Миколайович с. Калинівка, Васильківський район Київської області.

59. Шаповал Сергій Борисович Київ 1969 р.н. (1968 - ?)

60. Шилінг Йосип Михайлович 14.03.1952

61. Шимко Максим Вінниця 33 роки

62. Щербанюк Олександр Миколайович Чернівці 02.01.1968

Загиблі міліціонери та солдати ВВ

1. Булітка Василь Віталійович Київ (Чернігівська обл. - ?) 1986

2. Власенко Дмитро Олександрович Крим 1982

3. Гончаров Віталій Іванович Крим 1989 р.н.

4. Євтушок Володимир Володимирович Київ 1971 р.н.

5. Іваненко Олексій Миколайович Харків 1977 р.н.

6. Савицький Петро Анатолійович Київ 1972 р.н.

7. Спічак Сергій Бердянськ

8. Теплюк Іван Іванович Чернігів 1993 р.н.

9. Третяк Максим Леонідович. Чернігів 1993 р.н.

10. Федюкін Андрій Васильович Крим 1972 р.н.

11. Цвігун Сергій Віталійович Запоріжжя 1990 р.н.