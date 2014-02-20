В Минске у костела Святых Симеона и Елены помолились за Украину

00:05, 20 февраля 2014
Общество
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У костела Святого Симеона и Святой Елены в Минске состоялась акция в поддержку Евромайдана (молитва за Украину). 

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в ней приняло участие около двух десятков человек, некоторые из них были с украинскими флагами и желто-голубыми ленточками.

Участники акции зажгли свечи, прочитали молитву, спели гимн Украины и трижды прокричали: «Слава Украине, Героям слава!»

За происходящим наблюдали сотрудники милиции, однако в происходящее они не вмешивались. Акция закончилась без задержаний.

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