В Минске у костела Святых Симеона и Елены помолились за Украину

У костела Святого Симеона и Святой Елены в Минске состоялась акция в поддержку Евромайдана (молитва за Украину).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в ней приняло участие около двух десятков человек, некоторые из них были с украинскими флагами и желто-голубыми ленточками.

Участники акции зажгли свечи, прочитали молитву, спели гимн Украины и трижды прокричали: «Слава Украине, Героям слава!»

За происходящим наблюдали сотрудники милиции, однако в происходящее они не вмешивались. Акция закончилась без задержаний.