Во Львове инициируют Молитвенный Майдан: ежечасно будут просить Бога за Украину.

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), миряне УГКЦ, проявляя свое беспокойство за будущее Украинского государства и понимая глубокую необходимость Божьей помощи в процессе стротельства государства, победы добра над злом и обеспечения возрождения духовной основы нашего общества, инициируют создание Молитвенного Майдана в центре Львова.

Отмечается, что целью инициативы - создание условий для организации ежечасной публичной всеобщей экуменической молитвы за Украину, и таким способом просить Бога вмешаться в ход истории нашего народа, объединить украинцев вокруг общей духовной идеи, способствовать изменению сознания людей и возвращению к подлинным христианским ценностям, помочь направить общественный взгляд на мирные формы волеизъявления народа.

«Молитвенный Майдан стремится объединить львовян в ежедневной почасовой всеобщей молитве с 9.00 до 21.00 на площади львовского Евромайдана. До участия в проведении молитвы приглашаются христианские общины, организации и сообщества Львовской области. Искренне приглашаем всех небезразличных к участию в Молитвенном Майдане ради светлого будущего нашего государства. Помните, что учит Божье Слово: наша сила – в духовном единстве», - говорится в сообщении.