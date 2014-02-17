В Одесской области установят памятник жертвам фашизма.

Как передает корреспондент УНИАН, губернатор Одесской области Николай Скорик сегодня на аппаратном совещании поручил начальнику управления культуры и туризма, национальностей и религий обладминистрации Владиславу Станкову до конца текущей недели оформить предложения по установке названного памятника.

«До конца этой недели нужно дать предложения, что мы предлагаем сделать», - сказал Скорик, добавив, что к нему обратились несколько «благотворителей с предложениями в отношении своего возможного участия в этом процессе».

Вопрос установки памятника жертвам фашизма возник на совещании с вязи с тем, что весной 2014 года – 70 лет со дня освобождения Одессы и области от фашистских захватчиков.