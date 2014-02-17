В Чернигове мужчина погиб, прыгнув с колокольни кафедрального собора

В Чернигове в субботу, в день православного праздника Сретенья, мужчина совершил самоубийство, прыгнув с колокольни кафедрального Свято-Троицкого собора.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговском городском отделе милиции.

По информации правоохранителей, погибший - 33-летний житель областного центра. При нем не было ни документов, ни предсмертной записки. Мужчина купил экскурсионный билет, чтобы подняться на колокольню, затем вышел за ограждение и прыгнул в церковный двор с третьего яруса колокольни, высота которой в целом составляет 58 метров.

По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 2 ст. . 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).