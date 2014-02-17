В Чернигове мужчина погиб, прыгнув с колокольни кафедрального собора
11:08, 17 февраля 2014Общество
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В Чернигове в субботу, в день православного праздника Сретенья, мужчина совершил самоубийство, прыгнув с колокольни кафедрального Свято-Троицкого собора.
Об этом УНИАН сообщили в Черниговском городском отделе милиции.
По информации правоохранителей, погибший - 33-летний житель областного центра. При нем не было ни документов, ни предсмертной записки. Мужчина купил экскурсионный билет, чтобы подняться на колокольню, затем вышел за ограждение и прыгнул в церковный двор с третьего яруса колокольни, высота которой в целом составляет 58 метров.
По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 2 ст. . 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).
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