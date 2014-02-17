Александрийский Патриарх посетил приют для детей-носителей СПИДа в Африке

15 февраля, на второй день своего визита в республику Мозамбик, Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II посетил детский дом, где живут 49 детей, 27 из которых являются носителями вируса СПИД, а остальные либо брошены своими родителями, либо остались без них, сообщает Romfea.gr.

Этот детский дом находится к северу от столицы Мозамбика Мапуту, в городке Нантале.

Патриарх привез для них множество продуктов, таких, как рис и куры, а также конфеты и игрушки для всех детей. Дети встретили Патриарха песнями, и он, явно взволнованный, говорил с ними с большой любовью и нежностью и обнял каждого.

Также сообщается, что по результатам этого визита буду решены некоторые проблемы с обеспечением здоровья детей, которые испытывает детский дом.

Рravoslavie.ru