В Главном военном госпитале установлена памятная доска, посвященная афганцам

14 февраля, по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 25-й годовщине вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан, в Главном военно-медицинском клиническом центре была установлена памятная доска на фасаде травматологического отделения клиники. Именно здесь было пролечено 336 раненых военнослужащих, выполнявших интернациональный долг в Афганистане с 1979 по 1989 годы.

Участие в церемонии открытия памятной доски принял настоятель госпитального храма в честь Покрова Божией Матери протоиерей Олег Скнарь. В своем приветственном слове настоятель поблагодарил командование медицинского учреждения за память военных, выполнявших свой долг за пределами Родины. "Благодаря именно таким мерам подается пример военно-патриотического воспитания молодежи. Память и ратный подвиг мы обязаны постоянно молитвенно почитать", - отметил отец Олег.

На мероприятии присутствовали также начальник Главного военно-медицинского клинического центра полковник медицинской службы А. П. Казмирчук, заместитель начальника центра полковник Г. Б. Перов, участники боевых действий (воины-афганцы, которые лечились в госпитале), врачи и медицинские сестры центра.

Около 53 тысяч военных вернулись ранеными или контужеными к своим семьям. Более 16 тысяч оставили свою жизнь на чужбине, выполняя интернациональный долг, который был не просто словами.

Мitropolia.kiev.ua