В Донецке открылась выставка греческого фотографа Костаса Асимиса «Наш Афон»

14 февраля в художественно-выставочном центре «Арт-Донбасс» открылась выставка фоторабот «Наш Афон» известного фотохудожника из Греции Костаса Асимиса. Автор представил 300 лучших фотоснимков со Святой Горы Афон, снятых им за последние 30 лет.

На торжественной церемонии открытия фотовыставки присутствовало множество людей. Среди них – известные в нашем крае деятели культуры и искусства, политики, дипломаты, священнослужители. Многие из них знакомы с Костасом и его творчеством уже долгое время. «Мне кажется, секрет успеха фоторабот Костаса в их простоте. Этот человек знаком с жизнью на Афоне не понаслышке. Он прожил там 30 лет. Он знает, чувствует ту атмосферу. И она прекрасно передана в каждом фото», — отметил друг фотохудожника, священнослужитель Луганской епархии, руководитель православной паломнической миссии «Христофор» протоиерей Максим Волынец.

В этот день в художественно-выставочном центра «Арт-Донбасс» так же присутствовали: епископ Новоазовский Варсонофий, пресс-секретарь Донецкой епархии протоиерей Георгий Гуляев, Донецкий городской голова Александр Лукъянченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине Василис Пападопулос.

Далеко не каждый может увидеть Святую Гору, эту неземную красоту природы и веками намоленные храмы, словно распахнутые и радостно зовущие ввысь небеса. Более тысячи лет на территорию этой монашеской республики не ступала нога ни одной женщины, а любое фото и видеосъемка сведены к минимуму, отчего каждый снимок становится настоящей исторической и духовной ценностью. И сегодня возможность увидеть Афон, почувствовать его дух и оценить красоту выпала всем жителям города Донецка и его гостям.

Посетить выставку может каждый желающий. Экспозиция продлится до 4 марта.

Donetsk.church.ua