Самая старая жительница Украины Екатерина Козак празднует свое 117-летие

Сегодня, 14 февраля 2014 года, старейшей жительнице Украины Екатерине Козак, которая родилась в селе Хотимир Тлумачского района Ивано-Франковской области, исполняется 117 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, фамилию Екатерины Козак должны внести в Книгу рекордов Гиннесса, соответствующие документы уже подали в Лондон.

Сама долгожительница пережила времена Австро-Венгерской империи, Западно-Украинской Народной Республики, второй Речи Посполитой, Советского Союза. Хорошо помнит Первую и Вторую мировые войны.

Женщина ни на что не сетует. Она никогда не была в больнице и не принимала ни одной таблетки. Однако никогда не была замужем и не имела своих детей. Воспитывала племянников. Верит в Бога. Охотно в день рождения поет ”Заповіт” Шевченко.

Екатерина Козак почти не ходит. По большей части сидит. Любит смотреть телевизор. Плохо слышит, зато до сих пор продевает нитку в иголку. На здоровье в свои 117 лет тоже не жалуется, хотя по дому передвигается в инвалидной коляске.