На Тернопольщине у пенсионерки похитили старинные иконы
02:53, 12 февраля 2014Общество
0
На Тернопольщине у пенсионерки похитили старинные иконы, задержаны трое местных пьяниц, сообщает ZIK.
Мужчины пришли к одинокой пенсионерки якобы колядовать. Пока двое пели рождественские песни, третий шарил в доме. Денег он не нашел, поэтому снял со стены старинные образы, которые достались хозяйки от ее бабушки.
Милиционеры изъяли иконы, которые воры не успели продать. Преступление квалифицировали по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц.
Старинные иконы отправили на экспертизу, чтобы установить их истинную ценность. После этого их вернут владелице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter