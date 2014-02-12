На Тернопольщине у пенсионерки похитили старинные иконы, задержаны трое местных пьяниц, сообщает ZIK.

Мужчины пришли к одинокой пенсионерки якобы колядовать. Пока двое пели рождественские песни, третий шарил в доме. Денег он не нашел, поэтому снял со стены старинные образы, которые достались хозяйки от ее бабушки.

Милиционеры изъяли иконы, которые воры не успели продать. Преступление квалифицировали по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Старинные иконы отправили на экспертизу, чтобы установить их истинную ценность. После этого их вернут владелице.