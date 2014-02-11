В Сумах проходит выставка рушников «Кролевецкие берегини»

В Сумском художественном музее открылась выставка рушников-оберегов «Кролевецкие берегини»,

Как передает корреспондент УНИАН, выставка посвящена 75-летию со дня образования Сумской области.

В экспозиции - рушныки от мастериц Ольги Борисенко и Елены Петровой, которые занимаются вышивкой уже более 30 лет.

«В орнаментах рушныков-оберегов закодированы пожелания добра и счастья. Именно поэтому за вышивку никогда не стоит садиться в плохом настроении, работать нужно с душой», - рассказала Петрова.

Как отметил председатель областного союза мастеров народного искусства Виталий Шум, сегодня старинной вышивкой в области занимается меньше 10 мастеров, именно поэтому эта выставка является очень ценной для региона.

Последняя подобная выставка проходила в Сумском художественном музее около 15 лет назад.