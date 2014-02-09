В Париже прошла манифестация с требованием запретить организацию FEMEN

В Париже прошла манифестация с требованием запретить в стране деятельность скандально известной международной феминистской организации FEMEN. Манифестация была проведена по призыву местных католических ассоциаций и правых сил, сообщает ИТАР-ТАСС.

Собравшиеся на митинг обвинили власти Франции, а также владельцев ряда СМИ в потворствовании деятельности активисток FEMEN, а также в снисходительном отношении к их акциям. Выступившие на митинге заявили, что активистки из FEMEN "ненавидят религию, Бога и христианскую Европу".

В свою очередь, католики напомнили президенту Франсуа Олланду, что с его разрешения в стране была выпущена марка с символом Франции - Марианной, прообразом для которой художник выбрал лидера FEMEN Инну Шевченко. В настоящее время не только католики, но даже многие атеисты заявляют, что категорически отказываются покупать и наклеивать на конверты подобные знаки почтовой оплаты.

Организация FEMEN с разрешения местных властей открыла в сентябре 2012 года в Париже не только свое представительство, но и некий "тренировочный центр", в котором осуществляет подготовку к различного рода эпатирующим общественное мнение акциям. В частности, в прошлом году феминистки, обнаженные по пояс, выкрикивали непристойные, оскорбляющие чувства верующих лозунги в Соборе Парижской Богоматери, а одна из них имитировала аборт на паперти глубоко чтимого католиками парижского храма Мадлен.