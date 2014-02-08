В Гродно певческие коллективы из шести стран примут участие в фестивале "Коложский благовест"

19-22 февраля в Гродно состоится XIII Международном фестивале православных песнопений "Коложский благовест", в котором примут участие 37 певческих коллективов из шести стран, передает БЕЛТА.

Кроме белорусских хоров и ансамблей, приедут четыре коллектива из России, два из Украины, три из Польши, по одному коллективу из Румынии и Армении. В частности, среди гостей - хор "Аватамк" церкви святого Григория Просветителя Эчмиадзинского монастыря (Эчмиадзин - духовный центр армянской апостольской церкви), а также академический хор имени Платона Майбороды Национальной радиокомпании Украины, хор Московского старообрядческого кафедрального собора Покрова Божией Матери.

В этом году "Коложский благовест" станет центральным февральским событием акции "Гродно - культурная столица Беларуси", в рамках которой состоится более 300 разноформатных мероприятий.

К участию в фестивале приглашены представители дипломатических миссий стран-участниц, а также других христианских конфессий. Как сообщил на пресс-конференции благочинный Гродненского округа протоиерей Александр Велисейчик, ожидается, что в торжественном закрытии фестиваля примет участие митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел.