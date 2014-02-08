«Черные» копатели растаскивают христианские древности Сирии

01:07, 08 февраля 2014
Общество
9

Власти Сирии перевезли из более чем 30 музеев страны памятники христианской и мусульманской культур и спрятали их в тайных хранилищах.

Однако незаконные археологи в условиях хаоса, вызванного гражданской войной, проводят раскопки в древних городах и селениях, особенно в Пальмире, Апамее и Мари, а потом контрабандно вывозят из страны найденные древности, сообщается на сайте ЮНЕСКО.

В настоящее время в стране полностью разграблен замок крестоносцев Крак де Шевалье, разрушены древняя Апамея, старый рынок в Алеппо и минарет Белой мечети.

Sedmitza

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter