Главы церквей УПЦ КП Филарет и УГКЦ Святослав совершили в Вашингтоне молебен за Украину

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет вместе с главой Украинской Греко-католической (УГКЦ) Святославом (Шевчуком) совершили молебен за Украину на площади перед памятником Тарасу Шевченко в Вашингтоне.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

Во время богослужения молились верующие со всех уголков Соединенных Штатов Америки, которые прибыли в столицу в рамках празднования украинских дней в Вашингтоне.

Также отмечается, что если раньше памятник Шевченко в Вашингтоне служил для украинцев символом борьбы за независимость исторической Родины, то теперь служит местом, вокруг которого объединяется украинская община, и местом, куда приходит едва ли не каждый украинец, который посещает столицу Соединенных Штатов.

После молебна Патриарх Филарет прочитал молитву за Украину. После богослужения все собравшиеся исполнили государственный и духовный гимны Украины.

Глава УГКЦ Святослав и Патриарх УПЦ (КП) Филарет прибыли в Вашингтон, чтобы принять участие в ежегодном “молитвенном завтраке” вместе с президентом США Бараком Обамой. Оба патриарха уже имели встречу с американскими конгрессменами, на которой в частности говорили о ситуации в Украине.