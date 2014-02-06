В Харькове уничтожили памятный крест воинам УПА

В Харькове неизвестные спилили сделанный из железа в форме креста памятный знак воинам Украинской повстанческой армии, установленный в Молодежном парке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член «Союз украинской молодежи» Роман Черемский.

По его сведениям, памятный крест уничтожили вечером вчера, 5 февраля.

«Видно, что спилили болгаркой. Это крест стоял в честь погибших героев УПА. Раньше был камень, потом поставили крест, думали, что на крест не поднимется рука, но мы ошибались», - сказал Черемский.

Он прибавил, что неизвестные также оторвали табличку с надписью «Украинской повстанческой армии», которая была размещена под памятным знаком.

Черемский отметил, что неподалеку от места преступления расположен районный отдел милиции, из окон которого виден памятный знак. Активист выразил удивление, что никто из милиционеров не видел неизвестных, которые пилили крест.