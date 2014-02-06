В Луганской епархии осудили издевки журналистов над милицией и священником

Руководитель отдела Луганской епархии по взаимодействию с правоохранительными органами протоиерей Владимир Чесноков выступил с заявлением, в котором осудил издевки журналистов общественной организации "Дорожный контроль Луганск" над милицией и священником.

Поводом для заявления стал репортаж об освящении луганским священником автомобилей Госавтоинспекции и благословении ее сотрудников на несение службы, в котором журналисты «Дорожного контроля» написали: «Целью мероприятия было не разоблачение «оборотней в погонах» среди сотрудников ГАИ, а освящение правоохронителей, их служебного транспорта и изгнание из милиционеров нечистой силы» (орфография сохранена — Ред.). Размещенное в интернете видео освящения «Дорожный контроль» назвал «Изгнанием дьявола из ГАЙцов».

«Эти люди, не имея в душе ничего святого, решили таким образом заработать себе славу, но просчитались — слава оказалась горькой», — цитирует протоиерея Владимира Чеснокова издание «Комментарии Луганск».

Руководитель епархиального отдела отмечает, что учитывая сложившуюся в стране ситуацию, «мы понимаем, что еще через многое придется пройти как Церкви, так и тем кто выступает на защите правопорядка».

«Проще всего кричать, какие мы правильные, а потом за углом творить беззаконие и распутство. Только когда что-то случается, мы сразу вспоминаем о сотрудниках милиции», — пишет священник.

Руководитель отдела Луганской епархии по взаимодействию с правоохранительными органами отмечает, что «не хотел обидеть всех журналистов и общественников, а только постарался дать шанс призадуматься и призвать к совести тех, кто ищет славу, осуждая других».

«Хотел обратиться еще раз к тем, кто в написании этой статьи принимал участие: станьте добрее, докажите примером своей жизни, что вы с Богом и народом, и тогда ваши труды будут оценены, а пока ваши деяния только, как говорят в народе, «смех и грех», — добавляет священник.

«Дорожный контроль» — всеукраинский общественный проект и одноименная газета по защите прав водителей от противоправных действий сотрудников милиции. Участники проекта используют видеофиксацию нарушений сотрудников милиции с последующим ее обнародованием в Интернете.

Рravmir