Увеличился поток христиан, эмигрирующих из Египта в Грузию

В последнее время в Грузии увеличился поток мигрантов — коптов, которые приезжают, спасаясь от угроз египетских исламистов.

В отличие от других христианских стран, получить грузинскую визу и поселиться здесь намного проще, что делает понятным выбор вынужденных переселенцев.

Египетская пресса распространяет разную информацию о числе египтян, отправившихся в Грузию. По одной из версий, число это достигает 90 тысяч.

В 2013 г. временное резидентство было присвоено 643 египтянам, а постоянное – 12. Копты ищут в Грузии работу и мирную жизнь.

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