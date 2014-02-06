Увеличился поток христиан, эмигрирующих из Египта в Грузию
01:59, 06 февраля 2014Общество
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В последнее время в Грузии увеличился поток мигрантов — коптов, которые приезжают, спасаясь от угроз египетских исламистов.
В отличие от других христианских стран, получить грузинскую визу и поселиться здесь намного проще, что делает понятным выбор вынужденных переселенцев.
Египетская пресса распространяет разную информацию о числе египтян, отправившихся в Грузию. По одной из версий, число это достигает 90 тысяч.
В 2013 г. временное резидентство было присвоено 643 египтянам, а постоянное – 12. Копты ищут в Грузии работу и мирную жизнь.
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