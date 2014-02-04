Жители Украины больше всего доверяют Церкви

Согласно результатам опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис" среди органов власти и социальных институтов в Украине существенный уровень доверия со стороны граждан сохранила лишь Церковь.

Церкви доверяют около трети опрошенных украинцев (34,2%), сообщает УНН.

Уровень доверия президенту страны (17,3%). Еще меньше граждане Украины доверяют средствам массовой информации (16,9%) и общественным организациям (12,3%). Всем остальным основным органам власти и социальным институтам доверяет менее 10% опрошенных.

Около трети опрошенных жителей Украины (34,0%) не доверяют ни одному органу государственной власти или социальному институту.

Рravmir