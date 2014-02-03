В Луцке комунисты установили памятник Сталину

В Луцке комунисты установили памятник Иосифу Сталину, сообщает пресс-служба КПУ.

Как отмечается, событие посвящено 70-летию освобождения Луцка и снятия блокады Ленинграда. В открытии памятника приняли участие представители Антифашистского комитета, комсомола Волыни, коммунисты, представители Москвы в Луцке, Русской и Белорусской общин, других общественных организаций.

При этом в сообщении не указывается место, где установлен памятник.