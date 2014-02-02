В Москве состоялась презентация книги «Милосердие: древнее слово для нового времени»

В Москве 28 января в Православном Свято-Тихоновском государственном университете в рамках XXII Рождественских чтений состоялась презентация книги «Милосердие: древнее слово для нового времени», сообщает Рravmir.

Книга объединяет размышления о месте милосердия в современном мире самых разных авторов, православных и католиков: митрополита Минского Филарета и председателя Синодального Отдела по церковной благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, кардинала Роже Эчегарая, основателя Общины святого Эгидия Андреа Риккарди, председателя Папского совета по делам семьи архиепископа Винченцо Палья и других.

Для многих читателей книга, по словам заведующей кафедрой социальной работы ПСТГУ Татьяны Зальцман, стала «трамплином, подсказкой, куда идти». Главное – не разрабатывать все время новые технологии, рискуя потерять душу и ограничиться социальным обслуживанием, а строить культуру милосердия, черпая из традиции Церкви, евангельского и святоотеческого наследия конкретные и духовные указания, которыми можно вдохновляться в служении.

Книга обращена не только к церковным людям: к тем, кто мог бы начать благотворить, но еще не определился; к людям, приходящим в волонтерское движение, в том числе и неверующим.