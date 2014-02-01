УГКЦ, РКЦ и УАПЦ Львовской области считают, что Майдан не должен расходиться

Священнослужители разных конфессий Львовской области выразили убеждение в том, что сейчас Майдан не должен расходиться, пока власти не пошли на сближение с народом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, об этом шла речь во время встречи представителей духовенства с председателем Львовского облсовета Петром Колодием, на которой обсудили настроения украинского общества, а также последние события, произошедшие во Львове и Украине в целом.

«Пока власти не пошли на сближение со своим народом, пока не выполнены первоочередные требования украинцев, до тех пор не имеем права расходиться, покидая Майдан», - цитирует позицию духовенства пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, по приглашению председателя областного совета участие во встрече приняли: Владыка Макарий (Малетич) Митрополит Львовский УАПЦ, Архиепископ-Митрополит Львовский РКЦ Мечислав (Мокшицкий), о. Андрей Легович (секретарь Архиепископа), а также помощник Архиепископа Львовской архиепархии Украинской Греко-католической церкви о. Виталий (Дуткевич).

На встрече председатель облсовета подчеркну, что закон об амнистии, который приняли в парламенте 29 января, не тот, который хотел народ. Он содержит моменты торгов, а это, по его мнению, недопустимо.

«Законом власть предусмотрела торг, т.е. обмен людей на имущество. А это не что иное, как возвращение к крепостному праву, когда ни честь, ни достоинство или даже жизнь человека не имели никакого значения. В этих условиях мы особенно должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить единство народа, общность мыслей и действий всех украинцев, которые стоят на Майдане в ожидании перемен», - сказал Колодий.

Со своей стороны представители духовенства отметили, что в Киеве вместе с людьми постоянно находятся и священнослужители, которые словом и молитвой призывают общество к спокойствию и единству.

«На Майдане никто не спрашивает, какой ты профессии, вероисповедания. На Майдане царит атмосфера единой Украины. И это достигнуто прежде всего благодаря совместной молитве», - отметил Архиепископ-Митрополит Мечислав (Мокшицкий).

Вместе с тем Митрополит Макарий (Малетич) отметил: «Безусловно, каждый душпастырь постоянно молит Бога о мире и благополучии в украинском государстве. Но сегодня нельзя покидать Майдан. Сегодня надо продолжать мирные протесты и все-таки побудить власть прислушаться к голосу народа и пойти на уступки».