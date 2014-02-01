В Тернопольской области из-за повреждения электросети горела церковь

В Тернопольской области вчера горела каменная церковь. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в 18:45 в селе Пашковцы Бучачского района. Пожар в церкви продолжался более получаса. Из-за сильной задымленности пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

В результате пожара огнем повреждена деревянная лестница, ведущая на хоры, электрощитовая, трубы отопления, насос, стены и двери.

Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электросети.

Материальный ущерб, причиненный пожаром, устанавливается.