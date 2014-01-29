Более тысячи человек на Аскольдовой могиле в Киеве почтили память Героев Крут

Более тысячи человек собрались сегодня на Аскольдовой могиле в Киеве, чтобы почтить память Героев Крут.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Память погибших почтили и народные депутаты, члены трех оппозиционных фракций.

Состоялся молебен по погибшим в трагедии под Крутами.

Справка УНИАН. Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты под одноименным поселком за 130 км на северо-восток от Киева. Этот бой между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов вольного казачества, который в целом насчитывал около 400 человек, длился 5 часов. 27 юношей попали после боя в плен к большевикам и были казнены.

В марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и с возвращением правительства УНР в Киев, по решению Центрального Совета от 19 марта 1918 года было решено торжественно перезахоронить павших в бою студентов на Аскольдовой могиле в Киеве. На церемонии выступил Михаил Грушевский, который назвал этот поступок киевской молодежи героическим.

В начале 2012 года на месте деревянного креста на Аскольдовой могиле был установлен памятник: изготовлен из камня «казацкий крест», в центре которого высечен трезубец, под которым цитата из Евангелия - «Самая большая любовь - жизнь положить за друзей».