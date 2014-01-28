50 женщин вместе со священниками вышли к «Беркуту» на улице Грушевского (фото)

Фото УНИАН

На ул. Грушевского в Киеве более 50 женщин вместе со священниками вышли в буферную зону между протестующими и внутренними войсками с плакатами «Мама» и «Не стреляй, защищай».

Как передает корреспондент УНИАН, женщины спели «Богородице, дево, радуйся...», прочитали «Отче наш» и другие молитвы, обращаясь к спецназовцам «Беркута».

Священники начали молебен.

На Грушевского сейчас находятся около 300 митингующих. Ситуация спокойная. Митингующие продолжают убирать снег и греться возле бочек с огнем.

Фото УНИАН