Совет Церквей призывает восстановить конституционный строй и полноту прав граждан (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций встретились с лидерами оппозиции с целью поиска путей мирного решения нынешнего общественно-политического кризиса, прекращения силового противостояния, предотвращения кровопролития и новых жертв.

Диалог глав конфессий с лидерами парламентских оппозиционных фракций Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком состоялся в субботу, 25 января 2014 года, в помещении музейного комплекса «Мистецький Арсенал», сообщает ИРС.

Днем ранее, в пятницу, члены Совета Церквей провели встречу с главой государства Виктором Януковичем в помещении президентской администрации, в ходе которой обсудили причины, последствия и способы преодоления нынешнего общественно-политического кризиса.

По результатам встреч Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций принял итоговое заявление, текст которого обнародован со сцены на Майдане Независимости и опубликован на официальном сайте ВСЦиРО.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает Президента Украины и оппозиции безотлагательно сегодня сесть за стол переговоров для нахождения выхода из сложнейшей ситуации, сложившейся в Государстве, немедленного прекращения кровопролития и братоубийственного противостояния, возобновления Верховной Радой конституционного строя, возвращения полноты прав и свобод граждан, сохранения территориальной целостности страны.

Киев, 25.01.2014 г.