В Киеве возле Софии состоялся молебен памяти погибших активистов Євромайдана

В столице, на площади перед Софией Киевской, состоялся молебен памяти погибших активистов Євромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади собралось более 300 человек, преимущественно - молодежь. Люди продолжали подходить. Они зажигали принесенные с собой свечи и слушали молитвы.

В свои короткой проповеди священник назвал погибших мучениками и добавил: «Пусть огоньки этих свечей согреют наши сердца в это сложное для государства время».

Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского в Киеве с 19 января продолжаются столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД “Беркут”. Сотни людей ранены, есть погибшие.

По информации ВО «Свобода», в Киеве в последние дни погибли 5 участников протестных акций - Сергей Нигоян из Днепропетровска, белорус Михаил Жизневський, львовянин Юрий Вербицкий, еще двое погибших пока неустановлены.