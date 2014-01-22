Жители Минска приносят цветы и лампады к памятнику Шевченко в память о погибших в Киеве

20:50, 22 января 2014
Общество
0

В День Соборности и Свободы Украины минчане приносят цветы и лампады к подножию памятника Тарасу Шевченко, расположенного в сквере рядом с Посольством Украины в Беларуси. 

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, к памятнику прикреплен лист бумаги с надписью «За нашу і вашу свободу». 

Таким образом белорусы выражают свою солидарность и соболезнования в связи с гибелью в Киеве участников массовых протестов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter