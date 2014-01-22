Жители Минска приносят цветы и лампады к памятнику Шевченко в память о погибших в Киеве

В День Соборности и Свободы Украины минчане приносят цветы и лампады к подножию памятника Тарасу Шевченко, расположенного в сквере рядом с Посольством Украины в Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, к памятнику прикреплен лист бумаги с надписью «За нашу і вашу свободу».

Таким образом белорусы выражают свою солидарность и соболезнования в связи с гибелью в Киеве участников массовых протестов.