Сегодня во Львове состоится общая молитва за урегулирование ситуации в стране и зажжение свечей по погибшему активисту Сергею Нигояну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, комиссия по делам молодежи Львовской архиепархии УГКЦ вместе с партнерами организует сегодня совместное гражданскую молитву за урегулирование ситуации в стране и зажжение свечей по погибшему в Киеве активисту Сергею Нигояну.

Как отмечается в сообщении, после литургии в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла в 19.10 начнется совместная молитва за урегулирование ситуации в стране. Сразу после этого, в 19.30 начнется шествие к Армянской кафедре и зажжение свечей по погибшему в Киеве активисту, который был армянином. От Армянского собора шествие пройдет к фигуре Богородицы на проспекте Свободы, где проведут общегородской молебен.

Также , как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, председатель Львовской ОГА Олег Сало выразил соболезнования родственникам и близким митингующих, которые погибли во время сегодняшних противостояний.

« Я, как гражданин Украины, соболезную родственникам, близким тех людей, которые погибли в Киеве. В связи с этими трагическими событиями принято решение об отмене праздничной Торжественной Академии по случаю Дня Соборности и Свободы Украины, которая должна была состояться сегодня в Львовской опере. Подчеркиваю, я за единство и спокойствие в Украине», - сказал Сало.