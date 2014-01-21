В Полтаве обрисовали памятник Скорбящей матери и оставили на нем антисемитские надписи

В Полтаве неизвестные обрисовали памятник Скорбящей матери и оставили на нем антисемитские надписи.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции.

По их данным, вандалы обрисовали памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны полтавчанам и зеленой краской написали «Смерть жидам», рядом дорисовали крест и краской зарисовали глаза скульптуры.

Милиция начала проверку инцидента.

Как сообщал УНИАН, памятник Скорбящей матери в Полтаве в 2010 году исписали черной краской. В 2011 году памятник снова обрисовали. Тогда милиция установила, что вандалами оказались жители Днепропетровска и Харькова, которые оплатили штрафы.

В 2013 году мемориал в очередной раз обрисовали, после чего милиция инициировала установку возле памятника видеокамер. но камеры до сих пор не установили.