Более 100 волонтеров и священников будут помогать на Олимпиаде в Сочи

Свыше 100 волонтеров и священнослужителей будут нести круглосуточное дежурство в трех межконфессиональных центрах Олимпийской деревни в Сочи во время Игр-2014, сообщил в интервью РИА Новости руководитель секретариата Межрелигиозного совета России священник Роман Богдасаров.

"В центрах будут круглосуточно дежурить волонтеры и представители всех традиционных религий — православные священники, имамы, раввины, ламы, духовенство католических и протестантских общин. При обращении к ним верующих они смогут совершить требное богослужение или оказать духовную и психологическую поддержку", — добавил собеседник агентства.

Богдасаров уточнил, что массовых регулярных богослужений в межконфессиональных центрах не предполагается.

"Олимпиада — это спортивное мероприятие. Никакой пропаганды, никакой сектантской и, что самое главное, экстремистской деятельности на Играх быть не должно", — заявил священник.