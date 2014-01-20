Звезды шоу-бизнеса просят молиться за Жанну Фриске, у нее рак мозга

Звезды шоу-бизнеса шокированы новостью о страшной болезни Жанны Фриске и выражают поддержку знаменитой певице.

Так, Наталья Подольская отметила, что за здоровье артистки сейчас молится вся страна:

- Жанночка, дорогая! Держись! Вся страна будет молиться! И кто знаком с тобой и кто нет! Все знают, что ты боец!!! Верим!!!

Откликнулась и группа «Дискотека Авария», которая когда-то записала вместе с Фриске песню «Малинки»:

- Пожалуйста, давайте все вместе помолимся за здоровье Жанны. Сил и терпения Тебе и Твоим близким! Всё будет хорошо. Мы верим.

В свою очередь Николай Басков поспешил предложить помощь «прекрасному человеку и великолепной артистке»:

- До Жанны невозможно дозвониться, она не отвечает на СМС, но если я чем-то могу помочь — то в любое время дня и ночи! Она прекрасный человек и великолепная артистка!

Телеведущая Анфиса Чехова просит Жанну Фриске держаться и «бороться с этой непростой болезнью»:

- Держись, пожалуйста, борись с этой непростой болезнью!!! Мне очень хочется видеть твою невероятную улыбку, слышать твой голос и согреваться твоим светом!!!! Жанночка, молюсь за тебя, думаю постоянно и очень жду хороших новостей!!!

Брат вице-премьера РФ Михаил Дворкович:

- Дай Бог сил! Молимся.

20 января гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев подтвердил слухи о том, что звезда больна раком, попросив поддержки «добрым словом и молитвой».

"Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой поддержать нас добрым словом и молитвой", - cказал Дмитрий Шепелев.

НТВ