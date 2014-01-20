Состоялось заседание Собора славянских народов, посвященное 360-летию Переяславской рады

18 января 2014 года в городе Переяславль-Хмельницком (Киевская обл., Украина) прошло торжественное заседание Собора славянских народов России, Украины и Белоруссии, посвященное 360-летию Переяславской рады.

Приветствие участникам торжественного заседания направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил необходимость «сохранения мира и согласия на землях исторической Руси».

Участниками заседания стали депутаты Верховной Рады Украины и Государственной Думы Российской Федерации, представители ряда общественных организаций.

Прошедшее заседание было посвящено событиям 1654 года, состоявшимся в Переяславле-Хмельницком, когда представители запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение об объединении Украины с Россией. Именно поэтому основное внимание было уделено вопросам исторического и современного значения решений Переяславской казачьей рады.

Собор славянских народов Беларуси, России и Украины впервые прошел в мае 2004 года в Запорожье под девизом «Три страны — один народ».

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