На Крещение в Украине ожидается мороз

Завтра, 19 января, в праздник Крещения в Украине ожидается морозная погода без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в западных областях, а днем на Правобережье Украины будет дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на западе местами сильные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах Украины, кроме юга и Закарпатья, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в северных, восточных и Полтавской области ночью 8-13° мороза, днем 5-10°, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях ночью 15-20°, днем 10-15° мороза; в южной части и в карпатском регионе ночью около 0°, днем 1-6° тепла, на Закарпатье 7-12° тепла; на остальной территории в течение суток 1-6° мороза.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 8-13°, днем 5-10° мороза; в Киеве ночью около 10°, днем 5-7° мороза.