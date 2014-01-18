Тобольские студенты-иконописцы сняли рождественский мультфильм. Об этом сообщается на сайте Тобольской митрополии.

За кадром в мультфильме звучат колядки и замечательное стихотворение Бориса Пастернака "Рождественская звезда".

Иконописная школа открыта при Тобольской семинарии в 1996 году. Школа готовит иконописцев, реставраторов, специалистов в области церковного искусства.

В Иконописной школе изучают Библейскую историю, Историю Русской православной церкви, Историю искусств, Иконоведение, Иконописание и другие предметы.

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