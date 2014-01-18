В Ужгороде создан НИИ государственно-конфессионального права

В Ужгородском университете создан первый в Украине Научно-исследовательский институт государственно-конфессионального права и государственно-церковных отношений, сообщает медиацентр УжНУ.

Государственно-конфессиональное право - отрасль публичного права, включающая в себя правовые нормы, установленные национальным законодательством, нормативные акты международного и европейского права, регулирующие правовой статус церквей и религиозных организаций в государстве и государственно-церковные отношения в целом.

Согласно Положению о деятельности НИИ, основными задачами института являются:

- комплексное развитие правовой науки, координация, организация проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области государственно-конфессионального права и государственно-церковных отношений;

- консолидация интеллектуального потенциала научных работников научно-исследовательских учреждений и профессорско-преподавательского состава учебных заведений юридического профиля, духовных учебных заведений и организация научно-исследовательской деятельности в области изучения государственно-конфессиональных отношений в Украине;

- научное обеспечение правотворческой деятельности органов государственной власти и управления в сфере свободы совести и вероисповедания, подготовка практических рекомендаций по совершенствованию деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

- изучение и обобщение механизмов реализации актов законодательства в области государственно-конфессионального права;

- анализ законопроектов в области государственно-конфессионального права и государственно-церковных отношений по сравнению с западноевропейскими и американскими аналогами, обобщение мирового опыта правового регулирования общественных отношений в области государственно-конфессионального права;

- содействие распространению правовой информации, формированию правосознания граждан, развитию юридического образования;

- разработка новых направлений в области правовой науки;

- пропаганда достижений правовой науки и содействие распространению научных знаний в области государственно-конфессионального права и государственно-церковных отношений.