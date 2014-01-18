В Тернополе неизвестные повредили фигуру Матери Божьей возле одного из храмов

В Тернополе неизвестные повредили фигуру Матери Божьей возле храма святого Василия Большого.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви, сегодня ночью неизвестные повредили лицо фигуры Матери Божьей, высота которой составляет 3 м.

«Такого на моей памяти в Тернополе еще не было, и мы шокированы этим событием. На ночь часовня, имеющая стеклянные двери, закрывается на замок, однако его сломали. Выглядит так, что вор хотел повалить фигуру, и, слава Богу, она была хорошо закреплена. Лицо повреждено молотком, а монумент обрызган грязью», – рассказал настоятель храма о. Степан Левчик.

Люди, пришедшие утром в храм, сообщили об акте вандализма правоохранителям.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, на месте работала следственно-оперативная группа, в настоящее время правоохранители выясняют все детали инцидента и ищут возможных свидетелей.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований.