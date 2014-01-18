Столичная власть приглашает киевлян и гостей города 19 января на празднование Крещения

Столичные власти приглашает киевлян и гостей города 19 января на празднование Крещения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, 19 января в 12:00 на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора Украинской православной церкви (ул. Приречная, 5-А) и в 14:00 в Парке культуры и отдыха «Гидропарк» возле часовни в честь Крещения Господня Украинской православной церкви Киевского патриархата состоится празднование Крещения.

Традиционно чин освящения воды на Оболонской набережной совершит Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всей Украины Владимир, а в Парке культуры и отдыха «Гидропарк» – Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Также в местах проведения этих мероприятий будет осуществляться праздничная торговля, также пройдут народные гуляния.