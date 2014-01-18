На месте древней христианской святыни Великобритании проведут раскопки

На месте одной из древнейших христианских святынь Великобритании проведут раскопки. Ораторий святого Пирана расположен у Перранпота в юго-западной части Англии.

Здание, построенное в V или VI веке, было в 1980 году с целью его защиты от непогоды засыпано песком и окружено бетонным бункером. Теперь эксперты дали зеленый свет на проведение раскопок, которые планируется начать в феврале или марте.

Ораторий святого Пирана считается древнейшим каменным христианским храмом Британии. Его остатки были обнаружены в конце XVIII века. В 1835 и 1843 годах здесь были проведены первые раскопки, в ходе которых были обнаружены несколько скелетов, один из которых был без головы.

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