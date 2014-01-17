На Каргополье из храма украдена старинная икона

Икона конца XVIII — начала XIX века была украдена в период с 12 по 14 января из храма «Святого Великомученника и Победоносца Георгия» в деревне Погост-Наволочный Каргопольского района. Информация об этом поступила в полицию накануне днем, сообщает ИА "Православие на Северной земле".

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, злоумышленники взломали запоры у входа в храм и похитили святой образ «Архангела Михаила», подаренный церкви одной из прихожанок.

В настоящее время с места кражи изъяты следы пальцев рук, микрочастицы и осыпь с иконы. Сумма ущерба устанавливается, полицейские ведут розыск преступника.

Рravoslavie.ru