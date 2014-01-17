В Италии проходит выставка «Спасенное произведение»

В Национальной галерее города Урбино проходит выставка «Спасенное произведение. „Мадонна с Младенцем и святыми“ Паоло Бонтули», сообщает сайт музея.

Алтарное полотно кисти художника XVI в. Паоло Бонтулли, уроженца Перканестро, было написано для построенной в 1507 г. церкви Сан-Джакомо Маджоре в местечке Потенца-Пичена, где находилось до начала XXI в.

Во время недавнего частичного обрушения церковной крыши, драгоценное полотно, к счастью, не было повреждено. В целях безопасности картину все-таки решили впервые вынести из церкви и временно поместить в музее. В настоящее время подыскивается новое место для постоянного хранения «Мадонны с Младенцем и святыми» в Потенцe-Пиченe.

Sedmitza.ru