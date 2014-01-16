В Киево-Печерской лавре состоялся III Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон», сообщает Lavra.ua.

Открывая фестиваль, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел передал участникам и гостям фестиваля благословение и поздравления Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Затем митрополит Павел обратился к присутствующим:

«Дорогие братья и сестры! Разрешите мне от лица братии нашей древней обители поздравить вас с великим и радостным праздником Рождества Христова! Сегодняшнее торжество соединяет наши души с Небом и мысленно переносит в те далекие времена, когда Господь, родившись в Вифлеемских яслях, принял человеческое естество. Вслед за тем Крестной жертвой Он восстановил его, избавив нас от греха, проклятия и смерти. Рождество Христово – это проявление Божественной любви, возвещающее нам возвращение в Небесные обители.

С радостью приветствую всех участников, организаторов, благодетелей, а также гостей фестиваля. Желаю, чтобы Христос, Спаситель мира, каждого из нас сподобил наследовать Царство Небесное, чтобы ни один человек не остался во тьме греха, и чтобы все мы ликовали, прославляя Рожденного Богомладенца. С праздником!»

Первым исполнил музыкальные произведения, посвященные Рождеству Спасителя, Молодежный хор храма «Живоносный Источник» под управлением Анастасии Погребной. Далее выступил камерный женский хор Киевской средней специализированной музыкальной школы имени М.В. Лысенко. Девушки исполнили отечественную и зарубежную духовную музыку, блестяще представив классику и современную певческую традицию.

Среди творческих коллективов особого внимания заслуживает детский хор Киево-Печерской лавры под руководством матушки Татьяны Войцеховской. Маленькие лаврские хористы, которые возрастают в святой обители с мудрым наставлением лаврских духовников, – это украшение Лавры, награда и утешение для тех, кто прикасается к их песенному творчеству.

Гости из Винницы – мужской вокальный ансамбль «Бревис» и фольклорная группа «Мокоша», исполнив известные украинские песнопения, удивили также мелодиями из далекой старины, окунув слушателей в неповторимую атмосферу древности.

В этот вечер все, кто желал поддержать детей, страдающих онкологическими заболеваниями, имели возможность совершить благотворительные пожертвования, которые будут направлены для борьбы с тяжкими недугами. Таким образом, в нынешнем году фестиваль не только сделал вклад в сокровищницу церковного прославления и культурного просвещения, но также приобрел общественное значение, главным образом, неравнодушием к судьбе ближних, оказавшихся в беде, и посильной помощью тем, кто особо нуждается в духовной и материальной поддержке.

Завершая торжество, от лица организаторов фестиваля к участникам и гостям обратился иеромонах Иларион:

«Сердечно благодарю всех, кто сегодня разделил с нами праздник Рождества Христова! Слушая песнопения, наши души преисполнялись радости и надежды. Радости тому, что Господь – среди нас – не чужой, но родной, облеченный в человеческую плоть, знающий по Своему личному опыту, что значит быть Человеком. Ибо Он принял человеческую плоть до конца. Также наши сердца исполнены надежды, потому что Господь пришел спасти всех нас. Его проповедь обращена к нам, и особая благодать в том, что ныне мы в стенах этой великой обители собрались вместе, чтобы прославить Родившегося Господа. Благодарю наместника Лавры митрополита Павла за его благословение и отеческое попечение, за труды в организации и проведении фестиваля. Всех вас, дорогие братья и сестры, благодарю за участие и радость общения. Храни вас Господь!»

В ознаменование окончания III Всеукраинского «Рождественского перезвона», под управлением дирижера Елены Соловей участниками фестиваля традиционно было исполнено знаменитое произведение Василия Зиновьева «С нами Бог!»