Православные и греко-католики отмечают 18 января Крещенский Сочельник - приготовление перед одним из главных православных праздников - Богоявлением Господним.

Как и в Рождественский Сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества.

Согласно православной традиции, в Крещенский Сочельник постятся в память об Иоанне Предтече, который крестил Иисуса и благовествовал о Нем, за что был казнен.

По традиции, вся семья, как и перед Рождеством должна собраться за столом. В этот вечер подавать следует лишь постные блюда - сочиво (постную кашу), овощные блины, медовые оладьи.

До трапезы обычно старались тщательно убирать жилище.

В память о Крещении в храмах происходит освящение воды: 18 января, после вечерней и в день праздника, после литургии,19 января.

Взятой из храма святой водой, полагалось умыться и окропить дом. Считается, что крещенская вода имеет особую целебную силу .

В праздничный день вода освящается также на водоемах, в проруби- "иордани". После торжественного молебна батюшка трижды опускает в воду крест. После чего верующие окунаются в воду, веря, что такое купание очищает от грехов и избавляет от болезней.

Считалось, что в крещенскую ночь можно загадывать любое желание, поскольку в это время небо открывается, превращаясь во врата, ведущие к Господу.

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: "Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя".