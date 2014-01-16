Во Дворце изящных искусств в Лилле проходит выставка Иллюминированные сокровища Франции, где представлены около 80 рукописей и иллюминированных книг, а также предметы искусства эпохи Средневековья и Возрождения, cообщает сайт музея.

Экспозиция организована благодаря партнерству Национального института истории искусств, Музея августинцев в Тулузе и Музея изящных искусств в Анже.

На выставке можно видеть и отдельные цветные миниатюры и орнаментации из церковных книг, изготовленных в XII-XVII вв. и сохранившихся в музеях и научных учреждениях на севере Франции — в Па-де-Кале, Пикардии и Шампани. Все эти малоизвестные и редко демонстрируемые широкой публике книжные сокровища впервые объединены в рамках одной выставки.

Иллюминированные книжные раритеты оформлены вместе с выставленными в витринах серебряными и золотыми произведениями церковно-ювелирного искусства, а также настольными бронзовыми скульптурами и часами.

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